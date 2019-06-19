Цитаишвили: Никаких проблем с премиальными за победу на ЧМ-2019 нет

Полузащитник сборной Украины U-20 Георгий Цитаишвили прояснил ситуацию с материальным вознаграждением команде за получение титула чемпиона мира.

"Я ответил журналисту, который спрашивал о премиальных, что до начала турнира нам ничего не обещали и что мы играли не за какую-то материальное вознаграждение, а за честь Украины и свою собственную мечту – Кубок мира.

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Разве это недостаточная мотивация? Неудивительно, что тема действительно исторического достижения нашей команды и всего украинского футбола так быстро сошла и зациклилась на вопросе о деньгах.

Если кому-то так интересно это, то по возвращении в Киев у нас была встреча с руководством Украинской ассоциации футбола, на которой президент УАФ Андрей Павелко заверил нас, что волноваться о премиальных не стоит, они точно будут. Поэтому никаких проблем с этим нет. Это очевидные вещи, которые не стоят особого внимания. Но есть люди, которых всегда интересуют чужие деньги", – поделился Цитаишвили в комментарии официальному сайту УАФ.

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