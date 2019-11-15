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Цитаишвили назвал виновных в поражении сборной Украины U-21 от Дании

22:19 228 Читати українською
Цитаишвили назвал виновных в поражении сборной Украины U-21 от Дании
Георгий Цитаишвили / Getty Images

Хавбек молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили прокомментировал поражение в матче отбора Евро-2021 против сборной Дании (2:3).

63’ Назарий Русин
74’ Георгий Цитаишвили
 
Андреас Ольсен 5’
Андреас Ольсен 25’
Андреас Ольсен 59’
Мадс Серенсен 72’
5’ Андреас Ольсен
25’ Андреас Ольсен
59’ Андреас Ольсен
63’ Назарий Русин
72’ Мадс Серенсен
74’ Георгий Цитаишвили

"Какая разница – что забил гол, что не забил... Это не помогло выиграть. Да, он добавил интриги, но мы не выиграли. У меня не было практики в Динамо, а играть очень хочется. Наверное, это заметно со стороны. Честно говоря, было тяжело. Даже если счет был бы 3:0 или 4:0, я бы вышел и играл активно до последнего.

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Как нам удалось вернуться в игру? Это работа тренерского штаба. Они разбирала игру соперника. У Дании во всех матчах первые 25-30 минут активные, а затем падает эта активность. И мы вышли как раз тогда, когда они подсели. Так получилось, что освежили игру.

Я уверен, что сейчас все будут писать – неправильный подход к игрокам, еще что-то о тренерском штабе... Но это все наша вина, футболистов. Сегодня, если не ошибаюсь, было 17 тысяч болельщиков. И в первом тайме из-за нашей плохой игры они свистели нам. Это полностью наша вина. Здесь нечего оправдываться. Мы проиграли, и нам с этим дальше жить.

Сам я сидел и хотел выйти помочь команде, когда болельщики свистели. Во втором тайме мы прибавили, и им больше понравился футбол, они больше поддерживали. Но и так – мы не дали им победу. Мы пытались сегодня. Уверен, все еще впереди у нашей команды с таким тренерским штабом и такими ребятами. Мы многого достигнем", – сказал Цитаишвили в комментарии Футбол1.

После четырех туров команда Руслана Ротаня занимает лишь четвертую строчку группы 8 отбора на Евро-2021 – одна победа и три поражения.

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Сборная Украины U-21 Отбор Евро-2021 (U-21) Украина U-21 - Дания U-21 Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили
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