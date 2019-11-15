Цитаишвили назвал виновных в поражении сборной Украины U-21 от Дании

Хавбек молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили прокомментировал поражение в матче отбора Евро-2021 против сборной Дании (2:3).

"Какая разница – что забил гол, что не забил... Это не помогло выиграть. Да, он добавил интриги, но мы не выиграли. У меня не было практики в Динамо, а играть очень хочется. Наверное, это заметно со стороны. Честно говоря, было тяжело. Даже если счет был бы 3:0 или 4:0, я бы вышел и играл активно до последнего.

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Как нам удалось вернуться в игру? Это работа тренерского штаба. Они разбирала игру соперника. У Дании во всех матчах первые 25-30 минут активные, а затем падает эта активность. И мы вышли как раз тогда, когда они подсели. Так получилось, что освежили игру.

Я уверен, что сейчас все будут писать – неправильный подход к игрокам, еще что-то о тренерском штабе... Но это все наша вина, футболистов. Сегодня, если не ошибаюсь, было 17 тысяч болельщиков. И в первом тайме из-за нашей плохой игры они свистели нам. Это полностью наша вина. Здесь нечего оправдываться. Мы проиграли, и нам с этим дальше жить.

Сам я сидел и хотел выйти помочь команде, когда болельщики свистели. Во втором тайме мы прибавили, и им больше понравился футбол, они больше поддерживали. Но и так – мы не дали им победу. Мы пытались сегодня. Уверен, все еще впереди у нашей команды с таким тренерским штабом и такими ребятами. Мы многого достигнем", – сказал Цитаишвили в комментарии Футбол1.

После четырех туров команда Руслана Ротаня занимает лишь четвертую строчку группы 8 отбора на Евро-2021 – одна победа и три поражения.

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