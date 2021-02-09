"У меня нет ответа, почему перестал попадать в заявку. Это первая причина, почему я оказался в Ворскле. Динамо – великий клуб, там не для всех место. Я не расстраиваюсь, а там, даст Бог, вернусь.

Цитаишвили признался, почему решился покинуть Динамо

Цыганков? Виктор играет, стоит больших денег. Я сыграл 20 матчей, а он, образно, 200. Конечно, сейчас он сильнее меня, вопросов нет. Но в будущем я смогу конкурировать, когда получу достаточно опыта. Цыганков – лидер команды, уже себя проявил. Но все от меня зависит", – поделился Цитаишвили в интервью Sportarena.

Напомним, Цитаишвили будет играть за Ворсклу до завершения чемпионата. В текущем сезоне он провел в составе Динамо лишь четыре матча, результативными действиями не отличался.

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