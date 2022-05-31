"Фради" намерены оформить полноценный трансфер Цитаишвили, сообщает Georgian Footy со ссылкой на Csakfocihu.

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Интересно, что издание не указывает ни возможной суммы трансфера, ни срока возможного контракта. Если переход состоится, то Цитаишвили станет одноклубником Зубкова. Вторую часть сезона Гио провел в краковской Висле, которая не смогла спастись от вылета из польской элиты.

Отметим, что Цитаишвили в Польше провел 7 матчей, отличившись голом и 2 ассистами. Примечательно, что первую часть сезона вингер провел 15 матчей в Черноморце, в которых забил 1 мяч.

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