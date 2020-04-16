Цитаишвили: Меня называли "хачом", но это нормально – пацанские шутки

Вингер Динамо Георгий Цитаишвили объяснил специфику командного чувства юмора.

"Я никогда не сталкивался с расизмом. Я нормально отношусь к подобным шуткам. Меня называли "хачом", но это нормально – пацанские шутки.

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Алиев говорил, что в Динамо таскали бананы кому-то. Если человек понимает, ты видишь, что ему нормально и комфортно с тобой общаться, то почему нет? Можно шутить. Сейчас шутят так, что может показаться, что это расизм, но это просто шутка", – обьяснил Цитаишвили в комментарии Tribuna.

Напомним, вингер грузинского происхождения стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20. Сейчас игрок Динамо выступает за молодежку под руководством Руслана Ротаня.

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