Цитаишвили: Я еще забью свой гол за Динамо

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили поделился впечатлениями после победы над колосом в рамках 10-го тура УПЛ.

"Все прекрасно. Сначала было трудно, потом исправились. В перерыве тренеры сказали, что нужно добавить в игре. Красная карточка дала нам больше мотивации, и начали играть хорошо.

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Это футбол, бывает, не играешь. Важно быть всегда готовым, как сегодня. Я был готов к тому, чтобы выйти на замену. Удар в штангу? Обидно, но впереди еще игры. Я еще забью свой гол", – цитирует Цитаишвили пресс-служба Динамо.

Напомним, 18-летний нападающий вышел на поле на 83-й минуте поединка против Колоса, впервые в нынешнем сезоне сыграв за основу Динамо в УПЛ.

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