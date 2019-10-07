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Цитаишвили: Я еще забью свой гол за Динамо

10:16 90 Читати українською
Цитаишвили: Я еще забью свой гол за Динамо
Георгий Цитаишвили / Футбол 24

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили поделился впечатлениями после победы над колосом в рамках 10-го тура УПЛ.

55’ Максим Максименко
 
Владимир Шепелев 49’
Виктор Цыганков 56’
Артем Беседин 66’
Артем Беседин 81’
Беньямин Вербич 90+6’
49’ Владимир Шепелев
55’ Максим Максименко
56’ Виктор Цыганков
66’ Артем Беседин
81’ Артем Беседин
90+6’ Беньямин Вербич

"Все прекрасно. Сначала было трудно, потом исправились. В перерыве тренеры сказали, что нужно добавить в игре. Красная карточка дала нам больше мотивации, и начали играть хорошо.

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Это футбол, бывает, не играешь. Важно быть всегда готовым, как сегодня. Я был готов к тому, чтобы выйти на замену. Удар в штангу? Обидно, но впереди еще игры. Я еще забью свой гол", – цитирует Цитаишвили пресс-служба Динамо.

Напомним, 18-летний нападающий вышел на поле на 83-й минуте поединка против Колоса, впервые в нынешнем сезоне сыграв за основу Динамо в УПЛ.

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Динамо Киев Динамо Киев Колос - Динамо Киев Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили
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