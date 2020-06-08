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Цитаишвили: Я долго ждал этот шанс – теперь о моей игре будут судить президент, тренерский штаб и люди

8 июня 23:59 39 Читати українською
Цитаишвили: Я долго ждал этот шанс – теперь о моей игре будут судить президент, тренерский штаб и люди
Георгий Цитаишвили / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили оценил свои выступления в основе "бело-синих" в последних матчах УПЛ.

15’ Виталий Буяльский
20’ Назарий Русин
65’ Виталий Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Виталий Буяльский
 
Дмитрий Гречишкин 32’
Каспарс Дубра 56’
15’ Виталий Буяльский
20’ Назарий Русин
32’ Дмитрий Гречишкин
56’ Каспарс Дубра
65’ Виталий Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Виталий Буяльский

"Каждому игроку дают шанс, прежде чем делать выводы. Я этот шанс ждал долго. Теперь о моей игре будут судить президент, тренерский штаб и люди.

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Я свое дело сделал и знаю, что это не мой предел, я могу гораздо больше. Если не принимать во внимание, что я не играл почти весь сезон, то в своих первых играх я сыграл неплохо как физически, так и с мячом", – сказал Цитаишвили в программе "Залишайся з футболом".

Напомним, в матче против Александрии Цитаишвили вышел на поле в старте и уже в начале матча заработал для своей команды пенальти. На 62-й минуте его заменил Александр Караваев.

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Динамо Киев Динамо Киев Александрия Александрия Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили Динамо Киев - Александрия
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