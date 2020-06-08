Цитаишвили: Я долго ждал этот шанс – теперь о моей игре будут судить президент, тренерский штаб и люди

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили оценил свои выступления в основе "бело-синих" в последних матчах УПЛ.

"Каждому игроку дают шанс, прежде чем делать выводы. Я этот шанс ждал долго. Теперь о моей игре будут судить президент, тренерский штаб и люди.

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Я свое дело сделал и знаю, что это не мой предел, я могу гораздо больше. Если не принимать во внимание, что я не играл почти весь сезон, то в своих первых играх я сыграл неплохо как физически, так и с мячом", – сказал Цитаишвили в программе "Залишайся з футболом".

Напомним, в матче против Александрии Цитаишвили вышел на поле в старте и уже в начале матча заработал для своей команды пенальти. На 62-й минуте его заменил Александр Караваев.

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