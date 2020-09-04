"Обидно, конечно. Мы ради болельщиков играем в футбол. Хотим, чтобы они приходили и поддерживали нас, чтобы заполнялись трибуны. Бывают случаи, когда ты проигрываешь или что-то не получается, но из-за их поддержки ты играешь лучше.

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Жаль, что так получилось, но у каждого есть право как-то думать. Мы, футболисты, понимаем, что это выгодная сделка для нас, Динамо и истории клуба. Нужны изменения. Всегда были, как говорит Игорь Суркис, динамовские сердца, а сейчас вот такой опытный человек, который очень много даст Динамо.

Сколько мы были без болельщиков из-за карантина. А теперь ситуация 50 на 50 – они либо придут поддерживать, или просто покричать на Мистера или Суркиса. Важно, чтобы они скорее поддерживали нас, нам реально их не хватает.

Будут ли игроки Динамо отстаивать Луческу в случае давления со стороны фанатов? Если надо будет, то да. Я не капитан команды, не лезу в эти дела. Я молодой футболист и не должен лезть туда. У меня есть другие проблемы и вопросы. Есть капитан, есть взрослые Бойко, Сидорчук и Буяльский, которые и должны обсуждать этот момент. Я не знаю, возможно, это уже обсуждалось", – поделился Цитаишвили в программе "От души в душу".

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