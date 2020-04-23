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Цитаишвили и Попов приняли вызов от Суркиса – воспитанники Динамо не подвели президента

11:44 91 Читати українською
Цитаишвили и Попов приняли вызов от Суркиса – воспитанники Динамо не подвели президента
Цитаишвили и Попов / Фото из открытых источников

Молодые таланты Динамо не испугались челленджа Игоря Суркиса.

Недавно президент Динамо Игорь Суркис начал новый челлендж, где нужно набивать мяч сидя.

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Защитник "бело-синих" Денис Попов и хавбек Георгий Цитаишвили на отлично справились с задачей, усложнив ее передачами друг другу.

Напомним, Игорь Суркис бросил вызов всем игрокам и тренерам киевского клуба.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Денис Попов Денис Попов Игорь Суркис Видеоновости Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили
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