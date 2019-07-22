Цитаишвили: Хочу стать лидером Динамо, а об интересе иностранных клубов не знаю

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили рассказал о планах на будущее.

"Я даже не знал об интересе иностранных клубов. Да и не буду обращать внимания на интернет. У меня пятилетний контракт с Динамо, и свое будущее я связываю с этим клубом.

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Могу сказать, что я даже с Игорем Михайловичем разговаривал на эту тему и сказал ему, что хочу стать лидером команды и помочь нашему клубу добиться новых достижений. Да, со сборной у меня уже есть достижения, но я еще ничего не принес Динамо.

Сейчас много пишут: "Попов и Цитаишвили должны играть, они чемпионы мира". Но я не должен играть только потому, что я чемпион. Я должен играть, если я буду этого заслуживать", – поделился Цитаишвили в комментарии fraza.ua.

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