Цитаишвили: Готов конкурировать с Цыганковым

Вингер Динамо Георгий Цитаишвили заявил о готовности бороться за место в основе "бело-синих".

"Цыганков реально капитан Динамо, сильный игрок. Во многих матчах вытаскивал команду. Я рад, что играю с таким футболистом. Это делает меня еще сильнее. Я готов играть и конкурировать с ним.

"4 человека пришли сюда, а остальным – по**й": как Цыганков с фанатом обсудили вылет Динамо из Лиги чемпионов (18+)

Не хочу быть перспективным, хочу уже играть на высоком уровне. Мбаппе играл в 16-17 лет, Месси тоже. Почему у нас в Украине удивляются, что футболисты играют в этом возрасте за основные команды. Так и должно быть. Чем больше играешь в первой команде, тем быстрее взрослеешь", – цитирует Цитаишвили dynamo.kiev.ua.

В прошлом сезоне футболист сыграл 5 матчей в основной команде, но не отметился ни одним забитым мячом.

"Заср*ли команду дальше некуда", или "Даже материться не хочется". Реакция соцсетей на вылет Динамо из Лиги чемпионов