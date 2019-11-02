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Цитаишвили: Если бы я остался в Барселоне, то не стал бы чемпионом мира

08:52 61 Читати українською
Цитаишвили: Если бы я остался в Барселоне, то не стал бы чемпионом мира
Георгий Цитаишвили / ФК Динамо

Форвард Динамо Георгий Цитаишвили признался, что не жалеет о том, что в свое время не остался в академии испанской Барселоны.

"Когда я был в Барселоне, то не сложилось с документами и базой, где нельзя было в моем возрасте жить. И я должен был находиться там один, без родителей. Не жалею, что не остался там. Тогда я не был бы чемпионом мира", – цитирует Цитаишвили Динамомания.

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Напомним, когда Цитаишвили было 11 лет он успешно прошел просмотр в Ла Масии, однако отказался заниматься в академии Барселоны из-за того, что футболистам его возраста не позволяли жить на базе клуба. После этого юный футболист перешел в академию Динамо.

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