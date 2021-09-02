Сборная Грузии дома уступила косоварам в рамках отбора к ЧМ-2022. Знакомые нам персонажи были на первых ролях.

Отбор к ЧС-2022

Грузия – Косово – 0:1

Гол: Хочолава, 18 (аг)

Георгий Цитаишвили решил выступать за сборную Грузии и сегодня получил от Вилли Саньоля первый шанс. Воспитанник Динамо вышел в стартовом составе на правом фланге атаки. Цитаишвили провел весь матч и был одним из самых заметных в команде. Брал на себя инициативу, смело шел в обыгрыш, отдал три передачи под удар. Соперники играли против него достаточно жестко и 8 (!) раз нарушили правила. Низкая точность кроссов не позволила Георгию рассчитывать на очень высокий балл. Оценка от SofaScore – 7.

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Косовары в середине первого тайма открыли счет. С отрицательной стороны отличился Давид Хочолава. Экс-защитник Шахтера проиграл борьбу оппоненту во время подачи с фланга и головой срезал мяч в собственные ворота. После этого балканцы сделали ставку на быстрые контратаки. Грузия часто ошибалась, поэтому гости имели достаточно шансов закрепить преимущество. Однако каждый раз прощали соперников. В конце встречи Косово все же забило со стандарта, но гол отменили из-за офсайда. VAR подтвердил правильность решения.

Кстати, матч обслуживала украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным, а за VAR отвечал Евгений Арановский. Рефери отработали без явных ошибок. Во втором тайме возникла стычка между соперниками, но ситуация быстро решилась, а Балакин раздал по желтой карточке самым агрессивным игрокам.

Грузия во главе с Джабой Канкавой (бывший игрок Днепра вывел хозяев с капитанской повязкой) проиграла и опустилась на последнее место группы В. Косовары наоборот набрали первые очки в квалификации и поднялись на третье место.

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