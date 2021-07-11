Цитаишвили дебютировал за Черноморец
12:42 - Читати українською
Очередная аренда вингера Динамо Георгия Цитаишвили, кажется, не за горами.
20-летний грузин находится на просмотре в Черноморце, который стремится его арендовать.
Цитаишвили прибыл в Одессу для подписания контракта с Черноморцем, – журналист
Цитаишвили уже даже успел сыграть за одесситов. Георгий вышел на замену в перерыве товарищеского матча против Реал Фармы (3:1) и провел весь второй тайм под 88 номером. Об этом свидетельствуют кадры из трансляции.
Напомним, весеннюю часть прошлого сезона УПЛ Георгий Цитаишвили проводил на правах аренды в Ворскле, за которую сыграл лишь 4 матча, после чего получил травму.
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