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Цитаишвили: Цыганков – хороший игрок, но почему-то все считают, что он должен уйти

13 апреля 22:12 50 Читати українською
Цитаишвили: Цыганков – хороший игрок, но почему-то все считают, что он должен уйти
Георгий Цитаишвили / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Георгий Цитаишвили поделился мыслями относительно конкуренции с Виктором Цыганковым за место на правом фланге.

"Я настроен конкурировать с Цыганковым. Он – хороший игрок, но почему-то все считают, что он должен уйти. Это – лидер команды, и я должен стремиться выйти на его уровень.

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Он мой конкурент, но не враг. Я не должен спрашивать, почему сижу, а он играет. Если Цыганков приносит пользу команде, то почему он не должен играть?" – сказал Цитаишвили в эфире Instagram-страницы Tribuna.

Добавим, что чемпион мира U-20 пока не получает слишком много времени от Алексея Михайличенко – всего четыре игры во всех турнирах.

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Динамо Киев Динамо Киев Виктор Цыганков Виктор Цыганков Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили
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