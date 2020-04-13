Цитаишвили: Цыганков – хороший игрок, но почему-то все считают, что он должен уйти

Хавбек Динамо Георгий Цитаишвили поделился мыслями относительно конкуренции с Виктором Цыганковым за место на правом фланге.

"Я настроен конкурировать с Цыганковым. Он – хороший игрок, но почему-то все считают, что он должен уйти. Это – лидер команды, и я должен стремиться выйти на его уровень.

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Он мой конкурент, но не враг. Я не должен спрашивать, почему сижу, а он играет. Если Цыганков приносит пользу команде, то почему он не должен играть?" – сказал Цитаишвили в эфире Instagram-страницы Tribuna.

Добавим, что чемпион мира U-20 пока не получает слишком много времени от Алексея Михайличенко – всего четыре игры во всех турнирах.

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