Цитаишвили: Агент посоветовал мне не идти в аренду с Динамо

Талант Динамо Георгий Цитаишвили прислушивается к советам своего агента Вадима Шаблия.

"Мне отец говорил, что уйти я успею всегда. Но и вернуться в Динамо не трудно, если ты доказываешь. Он говорит, что чувствует, что у меня будет здесь шанс. А как я им воспользуюсь – это уже другой вопрос. Лучше подождать .

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Я слушаю отца. А больше даже агента. Когда приходили предложения относительно меня, я говорил, что он может отвергать нужные. Он говорил, что мне не надо в аренду.

Они с моим отцом сходятся во мнениях. Они прожили больше, они разбираются. Я готов терпеть, чтобы быть игроком Динамо", – рассказал Георгий для программы Бомбардир.

Цитаишвили убежден, что получает недостаточно шансов в первой команде Динамо, в нынешнем сезоне УПЛ 19-летний хавбек провел лишь три матча.

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