"Первое знакомство с Луческу? Я посмотрел вниз. А он ничего не сказал, просто поднял за бороду. Думаю, это был жест, чтобы я не беспокоился. А все подумали, что я уже в старте буду играть.

"Речка не должна застаиваться, чтобы не завонялась": Максимов прокомментировал зимние трансферы Ворсклы

Луческу, в принципе, всем уделяет много внимания. И если он видел, что я ошибался в каком-то моменте, то подсказывал и помогал мне. И вне поля, я помню, по базе шел, он подходил и объяснял мне все время о футболе. Мне очень сильно помогало и мотивировало, что он видит во мне футболиста. И то, что сейчас я здесь (в Ворскле в аренде – прим.), а не там – это не имеет никакого значения. Я вернусь таким, каким он хотел меня видеть.

Луческу хочет каждый день, чтобы команда была идеальная. У него нет никаких сомнений в нас, просто нужно наладить игру. Игру наладим – и станем чемпионами. У нас сильный подбор, просто не было подхода правильного. И он пришел, чтобы помочь нам стать большими футболистами", – сказал Цитаишвили в комментариях YouTube-каналу SportArenaTV.

Напомним, Цитаишвили будет играть за Ворсклу до завершения чемпионата. В текущем сезоне он провел в составе Динамо лишь четыре матча, результативными действиями не отличался.

Динамо разбомбило БАТЭ – 7 голов и парочка шедевров в последнем матче перед возобновлением сезона