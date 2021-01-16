"Я скажу честно, что рад. Хотел перейти в хорошую команду из Украины, и получилось так. Понимаю, что для меня это лучший вариант.

Ворскла официально объявила об уходе Баенко

Тренер Юрий Максимов набрал меня и сказал, что хочет меня видеть в команде. Для меня это важные слова, потому что я их давно не слышал. Я сказал, что готов приехать, нужно решить с Динамо. И Ворскла решила.

Время в Динамо? Ты не можешь нравиться всем. Возможно, я кому-то там не понравился. Это жизнь, это футбол. Я нормально к этому отношусь, и хорошо, что дали уйти в аренду. Мне важно играть.

Иностранный чемпионат? Кто же не хочет уйти. Трудно, когда у тебя длительный контракт и паспорт не европейский. Это трудно", – сказал Цитаишвили в эфире Футбольного формата.

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