Арендованный у Динамо хавбек Ворсклы Георгий Цитаишвили рассказал о начале пребывания в полтавском клубе и о амбициозных целях.

"Говорили ли, что приехал звезда с Динамо? Нет, какая я звезда? Сыграл в УПЛ 20 матчей по 5-10 минут.

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Тут футболисты сыграли в 100 раз больше меня, это к ним должно быть особое отношение. Я ставлю за цель третье место, быть в тройке. Я приехал помочь Ворскле", – сказал Цитаишвили в комментарии Футбольному формату.

Напомним, Георгий будет играть в Ворскле до завершения чемпионата. В текущем сезоне он провел в составе Динамо всего четыре матча, результативными действиями не отличался.

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