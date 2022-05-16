Дженоа проиграла Наполи (0:3) в рамках 37-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

В ноябре неожиданно главным тренером Дженоа стал Андрей Шевченко. Руководство заявляло о желании сделать украинского специалиста центром нового проекта, но уже через два месяца уволило. Да, результаты генуэзцев за это время были плохими. Но следует понимать контекст. Дженоа предстояло сыграть почти со всеми лидерами (за исключением Интера и Наполи).

Интер обыграл Кальяри и продолжил погоню за Миланом, Наполи разгромил Дженоа и опустил экс-команду Шевченко в Серию Б

Когда календарь стал проще, команду доверили другу спортивного директора клуба. Однако Александер Блессин таки не смог удержать команду в элите. Накануне Дженоа без шансов проиграла Наполи и досрочно вылетела в Серию Б.