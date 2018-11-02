"Cinder-fuckin'-rella", – экс-девушка Неймара шокировала сексапильным образом на Хэллоуин

Бразильская актриса и модель Бруна Маркезини продемонстрировала своим фолловерам в Инстаграм обольстительный лук на Хэллоуин.

Бруна в день всех святых придумала себе образ девушки из знаменитого фильма "Pretty woman" с Джулией Робертс и Ричардом Гиром – получилось очень эффектно.

Зинченко спародировал Майкла Джексона и разорвал сеть на Хэллоуин

Напомним, недавно появилась информация о том, что бразильский нападающий ПСЖ Неймар уже в третий раз прекратил отношения с бразильской актрисой и моделью.

Некоторые СМИ называли причиной расставания пары разные политические взгляды, однако сама Маркезини это опровергла.