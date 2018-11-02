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"Cinder-fuckin'-rella", – экс-девушка Неймара шокировала сексапильным образом на Хэллоуин

15:17 112 Читати українською
"Cinder-fuckin'-rella", – экс-девушка Неймара шокировала сексапильным образом на Хэллоуин
Бруна Маркезини

Бразильская актриса и модель Бруна Маркезини продемонстрировала своим фолловерам в Инстаграм обольстительный лук на Хэллоуин.

Бруна в день всех святых придумала себе образ девушки из знаменитого фильма "Pretty woman" с Джулией Робертс и Ричардом Гиром – получилось очень эффектно.

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Напомним, недавно появилась информация о том, что бразильский нападающий ПСЖ Неймар уже в третий раз прекратил отношения с бразильской актрисой и моделью.

Некоторые СМИ называли причиной расставания пары разные политические взгляды, однако сама Маркезини это опровергла.

Vivian. #halloween

Публикация от Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

Теги
Мир Неймар Неймар Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Девушки футболистов Бруна Маркезини
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