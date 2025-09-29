В ночь на 29 сентября Цинциннати сыграл вничью с Орландо Сити (1:1) в американской футбольной лиге. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".

MLS. Восточная конференция

Цинциннати – Орландо Сити – 1:1

Голы: Денкей, 73 – Фримен, 90+6

На арене TQL Stadium сошлись команды Восточной конференции. Цинциннати, который борется за лидерство, имел все шансы получить важные три очка, однако драматическая концовка оставила хозяев лишь с ничьей.

После безголевого первого тайма хозяева открыли счет в середине второй половины – отличился Денкей. Казалось, что Цинциннати удержал победу, и на последних секундах встречи Фримен подарил Орландо Сити драгоценное очко. В турнирной таблице команда из Цинциннати идет второй (59 баллов), тогда как Орландо Сити расположился на седьмой строчке (52 очка).

