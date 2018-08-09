Цихмейструк: Брага – фаворит, но Вернидуб может зажечь Зарю

Экс-хавбек сборной Украины, а сейчас телеэксперт Эдуард Цихмейструк поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Заря – Брага.

"Думаю, никто не станет отрицать, что в противостоянии Заря – Брага фаворитом считается португальская команда. Хорошо это или плохо, покажут сами матчи и их конечный результат.

Вернидуб: Брага была бы среди лидеров в УПЛ

Мне сложно сказать, почему сейчас не все получается у Зари, хотя и не припомню, чтобы луганчане начинали сезон с места в карьер. Премьер-лига и Лига Европы – два разных соревнования. А учитывая, что Заря – это тренерская команда, Юрий Вернидуб сможет найти такие слова, чтобы зажечь свой коллектив, чтобы у него хватило функциональной готовности. А ее должно хватить, если луганчане мечтают попасть в групповой раунд турнира", – цитирует Эдуарда издание Команда 1.

Напомним, матч Заря – Брага состоится сегодня, 9 августа, в Запорожье. Начало в 21:30.

Заря – Брага: анонс матча квалификации Лиги Европы