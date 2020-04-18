Циганикс сравнил Зарю с реабилитационным центром

Полузащитник сборной Латвии Андреас Циганикс поделился мыслями относительно прогресса футболистов в луганском клубе.

"Заря – хорошее место для молодых футболистов, чтобы перезапустить свою карьеру. Это как реабилитационный центр.

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Можно посмотреть, как цена футболистов растет на Transfermarkt. Так же игроки добавляют в игровом и человеческом плане", – сказал Циганикс в интервью изданию Tribuna.

Напомним, латвийский полузащитник, который является племянником известного украинского журналиста Игоря Цыганыка, стал игроком Зари в январе 2020 года. В текущем сезоне он провел за луганский клуб 4 матча во всех турнирах.

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