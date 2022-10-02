"Первый тайм получился действительно хорошим. Мы забили четыре гола и могли забить еще. После перерыва было сложнее. Это была большая победа, большая игра, на стадионе все были счастливы, и мы наслаждаемся игрой против наших соперников. Это был хороший день для нас. Конечно, у них есть Бруну Фернандеш и Кристиан Эриксен, которые гарантируют качество. Однако именно наши игроки атаки сделали разницу в первом тайме.

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Мы можем выиграть или проиграть, но есть много вещей, которые мы можем сделать лучше. Некоторые игроки сыграли не очень хорошо сегодня, поэтому им нужно совершенствоваться. Да, совершенства не существует, это невозможно. Однако мы должны стараться двигаться в этом направлении. Мы играли хорошо, но можем играть еще лучше. Многие наши игроки делали неточные передачи. Это нехорошо. Мы должны быть более последовательными. В некоторых аспектах мы все еще не действовали должным образом.

Насчет Фила Фодена... Его желание, то, как он двигается, – это главное. Он заслуживает играть в каждом матче, и у него есть качество. Цифры говорят сами за себя. Эрлинг Холанд уже делал это раньше. Мы всегда стараемся помочь ему чувствовать себя комфортно в нашей игре. У нас есть невероятное ощущение, что он всегда жаждет голов. Он видит, как 10 игроков бегают без мяча, прилагая усилия друг для друга, и хочет сделать это же самое. Его цифры пугают, честно говоря", – сказал Гвардиола в эфире Sky Sports.

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