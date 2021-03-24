Маркус Рашфорд возглавил рейтинг самых дорогих игроков по версии CIES – игрока оценивается в более чем 150 млн евро, что составляет почти 15% от общей стоимости Манчестер Юнайтед.

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Такую же стоимость имеет Эрлинг Холанд, который стал вторым, а третья позиция досталась португальцу Жоау Фелишу. Отметим, что Мбаппе занял лишь 5 место в рейтинге, а вот Месси и Роналду даже не попали в него – Фрэнки Де Йонга и Маттейса Де Лигта оценивают выше.

Отметим, что в список вошли только самые дорогие игроки всех клубов из европейской топ-5, а с полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

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