Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин признался, что сожалеет о возвращении дончан в Украину из Турции после сборов.

"Политики, СМИ говорили, что война не начнется, все будет хорошо. Я встретился с игроками и тренерами, сказал, чтобы они не беспокоились и предложил возвращаться в Украину.

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Через три дня, когда мы приехали в Украину, началась война. В это было невозможно поверить. С моей стороны это был большой провал – я убедил их вернуться, особенно легионеров. Это ужас.

Я чувствую себя виноватым, потому что они меня слушали, они мне верили. Да, я могу говорить, что никто не знал будущего, но для меня это плохой эпизод в жизни", – сказал Палкин в интервью ВВС.

Напомним, сейчас Шахтер в Европе проводит благотворительное турне. Вместе с командой лишь два легионера – Манор Соломон и Марлон.

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