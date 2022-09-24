"Чувствую себя благословенным и привилегированным": форвард Герты перенес операцию после обнаружения рака яичек
Нападающий Герты Жан-Поль Боэтьюс начал свою борьбу с онкологической болезнью.
Вчера 28-летнему нидерландцу была сделана операция после обнаружения опухоли в яичках.
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"Операция сделана и сложилась хорошо. Спасибо всем за теплые и бодрые слова. Чувствую себя благословенным и привилегированным, и все благодаря вам! Особая благодарность Герте и команде медиков за помощь", – написал Боэтьюс в Instagram.
Напомним, нападающий только этим летом переехал в Берлин из Майнца и успел провести за новый клуб 6 матчей. Руководство Герты пообещало поддерживать его на протяжении всего курса лечения.
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