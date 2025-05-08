"То, что моя команда так играет против одной из лучших в Европе, наполняет меня настоящей гордостью. То, что мы здесь делали против парижан, – великолепно.

ПСЖ – Арсенал: УЕФА определил лучшего игрока решающего полуфинала Лиги чемпионов

Раз хотим побеждать, что надо делать, чтобы вскрыть этот замок? Но надо иногда и поаплодировать сопернику. Вратарь выиграл для него оба матча.

Чувствую гордость. Возможно, никто этого не ожидал, но мы были очень близки к тому, чтобы все получилось. Два года назад этот состав... В общем никто не верил, что сможем пробиться в Лигу чемпионов, – сказал Артета на на пресс-конференции.

К слову, в предыдущем матче Арсенал уступил минимально со счетом 0:1, а по итогам двух встреч результат составил 1:3. В финале сойдутся ПСЖ и Интер.

ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов, переиграв Арсенал в драматичном ответном матче