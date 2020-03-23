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"Чувствую, что выздоровел": Артета прокомментировал свою борьбу с коронавирусом

15:57 6 Читати українською
"Чувствую, что выздоровел": Артета прокомментировал свою борьбу с коронавирусом
Микель Артета / Getty images

Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о своем самочувствии. 13 марта у специалиста диагностировали коронавирус.

"Сейчас я чувствую себя очень хорошо, я чувствую, что выздоровел. Мне потребовалось три или четыре дня, чтобы почувствовать себя гораздо лучше, энергичнее. Симптомы остались позади, и я чувствую себя очень хорошо.

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Как это произошло? Все произошло очень быстро. Во вторник днем ​​я чувствовал себя не очень хорошо, после чего пошел к врачу, но не застал его. Член совета директоров позвонил мне после тренировки, я тогда уже был в машине. Мне сказали, что у президента Олимпиакоса был обнаружен коронавирус, поэтому все, кто контактировал с ним, были в опасности. Я сказал, что плохо себя чувствую, и многие наши игроки общались с футболистами Олимпиакоса. На следующий день у нас была запланирована игра против Манчестер Сити. Очевидно, мы не могли рисковать здоровьем людей и хранить молчание.

Тест я сдал в прошлую среду, диагноз подтвердили в пятницу, и мы сообщили об этом Премьер-лиге. Очевидно, что все, кто был в контакте со мной, должны были уйти на карантин, и, следовательно, игры должны были быть прекращены", – цитирует Артета La Sexta.

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