Экс-тренер Черноморца, запорожского Металлурга и ряда других команд признался, что хочет снова попробовать свои силы в чемпионате Украины.

"Чем сейчас занимаюсь? Ничем, отдыхаю. Четыре месяца я не работаю, а дальше увидим. Ничего конкретного нет, но последнюю неделю-другую чувствую, что немного соскучился по футболу. Предложения из УПЛ? Не могу сказать, что это неправда, но конкретно не буду говорить.

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Лучше скажу, когда будет договоренность и какая-нибудь конкретика. Конечно, хочу работать в УПЛ, мой приоритет – это Украина", – рассказал Григорчук в эфире Профутбол Digital.

Напомним, с 2015 года тренер работал за границей – Габала, Астана и Шахтер Солигорск. В 2019-м стал чемпионом Казахстана, а год назад завоевал золотые медали белорусского первенства. Недавно Григорчука сватали в Кривбасс и Колос, но эти клубы выбрали других тренеров.

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