"Мы знали, что это особенный матч, потому что проиграли им в полуфинале чемпионата Европы. Что может быть лучше, чем обыграть их у них дома? Очень рад за команду.

Италия – Испания – 1:2 – видео голов и обзор полуфинала Лиги наций

Результаты приходят. Игра длится 90 минут, могут быть ошибки, но мы были уверены, потому выиграли. У меня боль в ноге, но я думаю о финале", – цитирует Торреса AS.

Заметим, Испания прервала 37-матчевую беспроигрышную серию Италии. В финале Лиги наций команда Луиса Энрике встретится с победителем пары Бельгия – Франция.

Іспанія перервала грандіозну безпрограшну серію Італії та вийшла у фінал Ліги націй