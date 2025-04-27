– Букмекеры считают шансы команд практически равными, отдавая лишь небольшое преимущество Шахтеру. А какое ваше мнение, кто фаворит?

– Динамо и Шахтер на сегодняшний день одинаковые команды. Нет у них ярко выраженных лидеров и футболистов высокого класса.

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– От кого ожидаете яркой игры в этом матче?

– Ни от кого не жду. Как я уже сказал, нет у нас ярких игроков. Ярмоленко уже отыграл свое и просто доигрывает, больше в конфликты с болельщиками вступает. Не хочу обижать Буяльского, но он никогда не был великим игроком. Для "Динамо" годится, но не более. Никто из топ-клубов никогда им не интересовался.

Бражко прилично сдал, не знаю, что у него случилось. Шапаренко хорошо прогрессировал, я даже думал, что его кто-то купит, а теперь остановился и превратился в среднего футболиста. Но потенциал у Бражка и Шапаренко есть. Будем ждать, пока они его раскроют.

– Тренерский аспект, Шовковский – Пушич. Чья работа вам больше импонирует?

- Конечно, мне Шовковский больше импонирует. Он работал со многими выдающимися тренерами и многое у них перенял. Кто бы что ни говорил, но Луческу – великий тренер. У Динамо на поле видно дисциплину. Шовковский – молодец, сразу чувствуется его рука. Он был порядочным игроком и перенес это на тренерство. Его игроки выполняют тренерские установки.

Многие считали, что Шахтер станет чемпионом, но у Пушича ничего не получилось. Донецкий клуб допустил ошибку, назначив боснийца. Я не думаю, что он останется. Если Шахтер проиграет Динамо, Пушича сразу уберут, а если нет – уволят в конце сезона.

– Ваш прогноз на Классическое?

– Думаю, что будет ничья – 1:1. Динамо точно не полезет на рожон, а Шахтеру нужно побеждать, если Пушич хочет доработать до конца сезона. Но даже победа не поможет донецкой команде. Вы посмотрите, что творит Александрия! Не проигрывает и все тут! Думаю, второе место они не отпустят. Ротань поставил хорошую игру и дисциплину, – сказал Сабо для Украинского футбола.

Напомним, Александр Шовковский возглавил киевское Динамо в ноябре 2023 года. Сейчас киевляне занимают первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

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