"Чувствует себя спокойным": авторитетное издание Франции раскрыло будущее россиянина после трансфера Забарного в ПСЖ
Будущее российского голкипера Матвея Сафонова до сих пор под знаком вопроса.
После возвращения из отпуска в Краснодаре Матвей Сафонов "выглядит спокойным и уверенным", сообщает Lequipe.
По информации источника, 26-летний голкипер, занимающий второй номер в составе ПСЖ во время выезда на Суперкубок УЕФА, не представляет себя в другом клубе, кроме французской столицы. Несмотря на несколько недавних предложений, в частности от французских команд, Сафонов отказался их рассматривать.
Напомним, что отсутствие россиянина в ПСЖ называют одним из условий украинского защитника Ильи Забарного. Контракт украинца с французским клубом подписан на пять лет.
