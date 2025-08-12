Будущее российского голкипера Матвея Сафонова до сих пор под знаком вопроса.

После возвращения из отпуска в Краснодаре Матвей Сафонов "выглядит спокойным и уверенным", сообщает Lequipe.

Забарный поедет с ПСЖ на Суперкубок УЕФА – украинец совсем скоро наденет футболку парижан

По информации источника, 26-летний голкипер, занимающий второй номер в составе ПСЖ во время выезда на Суперкубок УЕФА, не представляет себя в другом клубе, кроме французской столицы. Несмотря на несколько недавних предложений, в частности от французских команд, Сафонов отказался их рассматривать.

Напомним, что отсутствие россиянина в ПСЖ называют одним из условий украинского защитника Ильи Забарного. Контракт украинца с французским клубом подписан на пять лет.

