"В первом голе никакой вины Андрея нет. На ближней штанге было достаточно футболистов, которые не позволяли ему выйти. На перехвате играть он также не мог, ведь вратарь должен перекрывать ближний угол. Он смещался по траектории мяча, поэтому здесь абсолютно ошибка защитников. Сначала дали выиграть мяч на ближней штанге, а затем отпустили на дальней. У Андрея шансов среагировать не было, он еще и мог не видеть момент первого касания. Я его никакой вины не вижу.

Ужасный дебют Лунина в видеообзоре матча Алькояно – Реал Мадрид – 2:1

Второй гол – 50 на 50. Сразу хочу напомнить, как давно он не играл. Это чувствовалось, особенно по игре на выходах. Он добирался до мяча, но играл не так четко. Гол – он решил идти на перехват, но соперник оказался быстрее. В принципе, он все делал правильно, но немного не рассчитал. 50 на 50, очень тяжелая ситуация, прострел с линии штрафной. Я бы не сказал, что это полностью его вина. Возможно, он мог сыграть немного быстрее", – подытожил Худжамов в комментарии Бомбардир.

Напомним, для Лунина это был дебютный матч за Реал, однако мадридцы умудрились проиграть третьелиговому Алькояно и вылететь из Кубка Испании.

Лунин провалил дебютный матч за Реал – позорный вылет "бланкос" из Кубка Испании может стать катастрофой для украинца