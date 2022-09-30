"Полагаю, что среди команд группы B сборная Украины выделяется и классом игроков, и по сыгранности. Большую работу в этом направлении проделал тренерский штаб Андрея Шевченко. Общаясь с игроками национальной команды, они говорили, что при Шевченко чувствовали себя в тонусе, чувствовали себя топ-командой.

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Организация тренировочного процесса, переезды, бытовые моменты – все на уровне. Это очень важно, ведь национальная команда – 25 лучших игроков, для которых должны быть созданы и лучшие условия. Успешное выступление сборной – это визитная карточка страны по всему миру. Особенно сейчас, когда нашу страну поддерживает весь цивилизованный мир, для нас важна каждая победа на международном уровне", – рассказал Ковалец в интервью Footboom.

Напомним, Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 годы. За этот период специалист не смог вывести "сине-желтых" на ЧМ-2018, однако компенсировал это выходом в финальную часть Евро-2020 и проходом в 1/4 финала европейского первенства.

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