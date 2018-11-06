"Чуть не задохнулся на 20-й минуте матча против Эвертона", – Ярмоленко поделился впечатлениями от АПЛ

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко вспомнил дебют в стартовом составе Вест Хэма в АПЛ и поделился впечатлениями от английского первенства.

"Это самая сильная лига в мире, в которой нелегко играть. Я так думал до перехода в Вест Хэм, а после переезда в Англию лишь убедился в этом. Когда говорили, что в АПЛ огромные скорости, я не верил. Не думал, что они могут отличаться от той же Лиги чемпионов, в которой я провел достаточно матчей.

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Но в первой игре в основе Вест Хэма, против Эвертона, я уже на 20-й минуте едва не задохнулся. Конечно, тогда еще проходила адаптация, в предыдущих четырех матчах я не выходил в старте. Однако я на самом деле понял, почему так говорят о скоростях в АПЛ. Когда проводишь несколько матчей, то становится легче.

Также местные арбитры не мешают играть в футбол, не свистят мелкие фолы. Если сравнивать чемпионаты Англии и Украины, то у нас нарушения фиксируют гораздо чаще, свисток за свистком. Как ребятам играть в таких условиях? Это уже не футбол, а ходьба", – цитирует Ярмоленко официальный сайт ФФУ.

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