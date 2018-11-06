toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ИНТЕР - БАРСЕЛОНА НАПОЛИ - ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР

"Чуть не задохнулся на 20-й минуте матча против Эвертона", – Ярмоленко поделился впечатлениями от АПЛ

18:32 142 Читати українською
"Чуть не задохнулся на 20-й минуте матча против Эвертона", – Ярмоленко поделился впечатлениями от АПЛ
Андрей Ярмоленко / ФК Вест Хэм

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко вспомнил дебют в стартовом составе Вест Хэма в АПЛ и поделился впечатлениями от английского первенства.

"Это самая сильная лига в мире, в которой нелегко играть. Я так думал до перехода в Вест Хэм, а после переезда в Англию лишь убедился в этом. Когда говорили, что в АПЛ огромные скорости, я не верил. Не думал, что они могут отличаться от той же Лиги чемпионов, в которой я провел достаточно матчей.

Ярмоленко считает себя лучшим юмористом национальной сборной и обвиняет Зинченко в любви к камерам

Но в первой игре в основе Вест Хэма, против Эвертона, я уже на 20-й минуте едва не задохнулся. Конечно, тогда еще проходила адаптация, в предыдущих четырех матчах я не выходил в старте. Однако я на самом деле понял, почему так говорят о скоростях в АПЛ. Когда проводишь несколько матчей, то становится легче.

Также местные арбитры не мешают играть в футбол, не свистят мелкие фолы. Если сравнивать чемпионаты Англии и Украины, то у нас нарушения фиксируют гораздо чаще, свисток за свистком. Как ребятам играть в таких условиях? Это уже не футбол, а ходьба", – цитирует Ярмоленко официальный сайт ФФУ.

Шевченко обнародовал заявку на матчи со Словакией и Турцией – в списке молодой талант Динамо

Англия5 турГудисон Парк (Ливерпуль)

Эвертон - Вест Хэм: Воскресенье 16 сентября 2018

Эвертон
Матч окончен
1 : 3
Вест Хэм
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Эвертон Эвертон Вест Хэм Вест Хэм Эвертон - Вест Хэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
18
мин
Наполи
22:00
Пари Сен-Жермен
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук