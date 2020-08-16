"Чуть не выпал из VIP-зоны вниз головой": Поворознюк вспомнил самый яркий матч сезона для Ингульца

"С горечью больше всего запомнился матч с Рухом, в котором мы полностью переиграли соперника и могли 4 раза их хоронить. Но это футбол. В компенсированное ко второму тайму время мы пропустили досадный и нелепый гол.

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Президент Руха давал ребятам сумасшедшие деньги за ничейку, а получилось так, что они выиграли. Еще было обидно в матче с Металлистом-1925. Мы переиграли их полностью. Выигрывали 1:0, а после 90-й минуты пропустили гол.

Но когда мы забивали на последних секундах, то у меня был такой заряд бодрости, что я в бизнесе работал месяц и не мог остановиться. Это когда мы выиграли у Оболони-Бровар 3:2, уступая на 70-й минуте 0:2. Я тогда чуть не выпал из VIP-ложи вниз головой, забыл, что там есть расстояние", – вспомнил Поворознюк в интервью YouTube-канала Ингульца.

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