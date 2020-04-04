"Чуть ли не в лес вывезли": журналист раскрыл методы борьбы с договорными матчами в Десне

Журналист Роман Бебех рассказал о реалиях украинского футбола на примере ситуации с договорными матчами в Десне.

"Тренером дубля Десны был бывший футболист Волыни Александр Пищур. Он тренировал, а владелец клуба, который сейчас в Москве, узнал, что там какие-то странные матчи проходят.

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Он там почти охрану наслал на Пищура и того чуть ли не в лес вывезли. Поговорили с помощью каких-то ударов. Вот так решили с ним вопросы, за то, что он такими играми занимался", – рассказал Бебех в эфире YouTube-канала Бомбардир.

Напомним, Пищур получил признание во время выступлений в луцкой Волыни, в которой стал лучшим игроком и бомбардиром Первой лиги в сезоне 2008/09. Кроме того, Александр в 2013 году в составе узбекского Буденкора завоевал все возможные трофеи – он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, а также стал лучшим бомбардиром местного первенства.

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