"Я восстанавливался в Бельгии, и в этом же центре была вся бельгийская национальная команда. Если есть какие-то проблемы – они тоже там восстанавливаются. Много кого видел. Удивился, что там был Лукаку.

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Попросил его сфотографироваться вместе. Там много кто был. Тот же Доку (Жереми Доку – форвард Ренна, – Футбол 24). Тоже попросил с ним фото. Играли с ним три года назад в Юношеской лиге УЕФА.

Лукаку на фоне меня монстр? Да, но тренеры говорят, что он чуть-чуть лентяй. Сначала что-то делает, а потом уже сидит в телефоне. Может, кто-то пишет или звонит. По габаритам видно, что он прет. Какой Лукаку в общении? Как мне показалось, он очень простой. Тогда человек 4-5 попросили с ним сфотографироваться, и он безо всякого подошел, пожелал скорейшего выздоровления. Максимум простоты", – сказал Попов в интервью YouTube-каналу Pressing.

Напомним, Денис не поехал с Динамо на первый сбор в Испанию и продолжает реабилитацию после травмы, полученной в первом официальном матче сезона.

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