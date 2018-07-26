Чурко: Юргорден хорошо играет в обороне и мало пропускает

Полузащитник Мариуполя Вячеслав Чурко поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги Европы против шведского Юргордена.

"Очень испортило настроение поражение от Зари. Мы рассчитывали хотя бы на ничью. И, в принципе, все к этому шло. Впрочем, уже ничего не вернешь, поэтому мы все уже перестроились и готовимся к матчу против Юргордена. Вся команда объединилась, все живут одной мыслью – преодолеть шведский барьер.

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У них искусственное поле, очень даже хорошего качества. Отскок мяча, правда, чуть не такой, как на естественном газоне, но, надеюсь, в игре мы подстроимся, и проблем не возникнет.

Шведы хорошо играют в защите, порой вся команда находится за линией мяча, они мало пропускают. Это их самая сильная сторона.

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Учитывая то, что мы видели на разборе их игры – шведы помощнее нас будут. Попытаемся опустить мяч вниз и больше им владеть", – цитирует Чурко Команда 1.