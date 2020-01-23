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Чуквуезе забил сумасшедший гол за Вильярреал в стиле Месси и Марадоны

18:30 18 Читати українською
Чуквуезе забил сумасшедший гол за Вильярреал в стиле Месси и Марадоны
Сэмюэль Чуквуезе / Getty images

Полузащитник Вильярреала Сэмюэль Чуквуезе помог своей команде обыграть Жирону в матче 1/16 финала Кубка Испании.

Вильярреал легко разобрался с Жироной, забив три "сухих" мяча в ворота соперника. Особенно красивым получился гол Сэмюэля Чуквуезе.

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20-летний нигериец подхватил мяч на своей половине и совершил блестящий сольный проход, попутно обыграв нескольких соперников. Все, как в уже классических подобных голах легендарных аргентинцев Лионеля Месси и Диего Марадоны.

В нынешнем сезоне Чеквуезе провел за Вильярреал 19 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.

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