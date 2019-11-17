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Чудовищный ляп Шуста в видеообзоре матча Ингулец – МФК Металлург – 3:2

07:29 80 Читати українською
Чудовищный ляп Шуста в видеообзоре матча Ингулец – МФК Металлург – 3:2
Богдан Шуст / фото: Ингулец

Ингулец одержал волевую победу над МФК Металлург в матче 18-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

 

Первая лига, 18-й тур

Ингулец – МФК Металлург – 3:2

Голы: Ситчинава, 61, Кучеренко, 69, Ковалёв, 90+2 – Разуваев, 45+1, Могильный, 85

Первая лига: Волынь победила Прикарпатье и вышла в лидеры турнира, Минай и Черноморец обменялись голами

Открыть счет командам удалось лишь в компенсированное к первому тайму время. Разуваев решился на удар с дальней дистанции, мяч летел по центу прямо в руки голкиперу, но Богдан Шуст умудрился пропустить его в ворота.

Во втором тайме Ингулец сумел перевернуть ход встречи и вырвать победу незадолго до финального свистка. После этого тура команда из Петрово всего на три очка отстает от первой строчки, на которой расположилась Волынь.

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