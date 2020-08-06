Чудо-спринт Регилона в видеообзоре матча Лиги Европы Севилья – Рома

Севилья начала матч резво. Чудо-спринтом и голом запомнился Серхио Регилон – вратарь пропустил в ближний угол. 1:0!

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Рома огрызалась, но все же теряла свои моменты. Зато в конце первого тайма испанский клуб удвоил свое преимущество – это Юссеф Эн-Нисир забил почти в пустые ворота после паса с фланга.

После перерыва "волки" пытались отыграться. Не отсиживалась в обороне и Севилья. Однако, к концу матча забитых мячей больше не было. 2:0 и Севилья шагает в 1/4 финала Лиги Европы, где встретится с победителем пары Вулверхэмптон – Олимпиакос.