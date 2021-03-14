"Моя профессиональная карьера началась в Зрински, но я решил разорвать соглашение, так как не был основным игроком. Пока находился без контракта, тренировался с командами первой лиги Боснии и Герцеговины. В итоге через товарища попал во вторую команду Нюрнберга – это четвертый дивизион Германии – где получил игровую практику и опыт.

"Заря еще может побороться за золотые медали УПЛ": Цыганык призвал забыть о "бронзовом" клейме луганчан

Судьба хотела, чтобы я познакомился с человеком, который является моим нынешним менеджером и который привез меня в Украину. Начало в этой стране было нелегким, здесь другой менталитет, совсем другой язык, но теперь я вижу, что сделал очень хороший ход. Я также благодарен своим одноклубникам, они старались максимально упростить мою адаптацию.

В этом сезоне наша цель – третье место, но если есть возможность добиться большего, то почему бы и нет. Динамо и Шахтер индивидуально лучше нас, у них есть игроки, которые решают исход матчей, а сильная сторона Зари – командный дух. У нас замечательная атмосфера, вот что нас отличает. Наши нынешние результаты не удивляют, ведь Заря неплохо выступила и в прошлом сезоне. Насколько я помню, у нас было на очко меньше, чем у Динамо, которое было другим. Я всегда верил в себя, знал, что это окупится. Кое-что уладилось, тренер стал давать мне все больше и больше шансов, которые, надеюсь, я использовал правильно.

Из-за всего, что произошло в Украине, мы переехали из Луганска в Запорожье. Это настоящее чудо, что этот клуб существует и сегодня, а не только достигает таких результатов. Болельщики? Ну, мы не можем догнать Динамо и Шахтер. Как правило, стадион заполняется, когда проходят матчи с более сильными соперниками, например, с Динамо, Шахтером или в Лиге Европы, а на других встречах – спрос слабый. Люди в Украине не слишком горячи к футболу. Ситуация осложняется еще и тем, что мы не играем в нашем городе", – сказал Василь в интервью изданию Reprezentacija.ba.

Напомним, 10 марта Никола получил дебютный вызов в сборную Боснии и Герцеговины.

Заря – Динамо: анонс матча УПЛ