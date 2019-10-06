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Чудхури подвергся грубым оскорблениям в сети после рокового фола против Салаха

16:30 49 Читати українською
Чудхури подвергся грубым оскорблениям в сети после рокового фола против Салаха
Хамза Чудхури / Reuters

Пользователи соцсетей словесно атаковали полузащитника Лестера Хамзу Чудхури после поединка против Ливерпуля (1:2) в 8-м туре английской Премьер-лиги.

40’ Садио Мане
90+3’ Джеймс Милнер
 
Джеймс Мэддисон 80’
40’ Садио Мане
80’ Джеймс Мэддисон
90+3’ Джеймс Милнер

Хавбек получил расистских оскорблений в сети по мотивам матча против Ливерпуля, сообщает The Sun.

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Грубый фол Чудхури против вингера Ливерпуля Мохамеда Салаха и травма последнего спровоцировали поток грязи в его адрес в твиттере и других соцсетях. Традиционно игроку досталось из-за происхождения. В частности, его назвали "грязным азиатским черным придурком", "грязным животным", а также выразили надежду, что "его депортируют обратно в Бангладеш". Представители Лестера уже обратились в полицию для наказания виновных в травле.

К слову, Хамза Чудхури родился в Лафборо (графство Лестершир) в семье эмигрантов. Его отец родом из Гренады, а мать – из Бангладеш.

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Англия Хамза Чудхури Хамза Чудхури Расизм в футболе Ливерпуль - Лестер Сити Мохамед Салах Мохамед Салах Ливерпуль Ливерпуль Лестер Сити Лестер Сити
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