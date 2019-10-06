Чудхури подвергся грубым оскорблениям в сети после рокового фола против Салаха

Пользователи соцсетей словесно атаковали полузащитника Лестера Хамзу Чудхури после поединка против Ливерпуля (1:2) в 8-м туре английской Премьер-лиги.

Хавбек получил расистских оскорблений в сети по мотивам матча против Ливерпуля, сообщает The Sun.

Победа на последних секундах в видеообзоре матча Ливерпуль – Лестер – 2:1

Грубый фол Чудхури против вингера Ливерпуля Мохамеда Салаха и травма последнего спровоцировали поток грязи в его адрес в твиттере и других соцсетях. Традиционно игроку досталось из-за происхождения. В частности, его назвали "грязным азиатским черным придурком", "грязным животным", а также выразили надежду, что "его депортируют обратно в Бангладеш". Представители Лестера уже обратились в полицию для наказания виновных в травле.

К слову, Хамза Чудхури родился в Лафборо (графство Лестершир) в семье эмигрантов. Его отец родом из Гренады, а мать – из Бангладеш.

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