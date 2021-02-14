"Первый тайм полностью нам удался, у нас было много возможностей забить, мы доминировали. Второй тайм тоже начали хорошо, 15-20 минут играли достойно. Потом перестали контролировать игру, с каждым разом было все сложнее доминировать. Не смогли достичь главной цели – победы.

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Второе место в турнирной таблице нас не удовлетворяет, будем продолжать работать и постараемся выбраться на первое место

Мы прекрасно знали, какое поле нас ожидает стадионе имени Лобановского. Чудес не бывает. Знали, что поле в очень плохом состоянии. Согласились здесь играть, потому что на поле Колоса невозможно было провести этот матч. Понятно было, что игра будет или здесь, или на Олимпийском.

После вчерашнего матча Динамо, понятно, что поле не могло быть идеальным. Но даже с таким полем у нас были возможности выиграть, мы должны были победить. Мы практически все время доминировали, но недостаточно эффективно. Должны были уйти на перерыв, побеждая", – рассказал Каштру для ТК Футбол.

После 14-ти туров УПЛ Шахтер располагается на второй строчке, уступая Динамо на три очка.

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