"Очень счастлив быть здесь. Реал – это мечта, самый большой клуб мира. Мы вели переговоры, и я смотрел матчи этой Лиги чемпионов против ПСЖ и Челси. В моем сердце был только Реал. После каждого матча я писал своему агенту: "Ты должен сделать все, чтобы перевезти меня в Мадрид".

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ПСЖ? Когда я услышал интерес Реала, никаких сомнений не осталось. Не терял ни секунды. Килиан Мбаппе спрашивал, мог ли я перейти в ПСЖ, но я объяснил ему, что хочу в Реал.

Цена трансфера меня не беспокоит. Я уже разговаривал с Анчелотти во время переговоров. Он очень приятен. Сказал, что нужно переходить в Реал, чтобы стать лучшим. Я намекнул президенту, что нужен более крупный трофейный кабинет, мы будем выигрывать.

Зидан и Бензема – мои кумиры. Могу играть и на позиции "шестерки", и на "позиции" восьмерки. Я не новый Каземиро. Он вдохновляет, но хочу написать собственную историю", – сказал Чуамени на презентации.

Реал приобрел Орельена Чуамени в Монако за 80 миллионов евро + 20 млн бонусов. Контракт подписан на 6 сезонов. В прошлом сезоне Чуамени провел 50 матчей на клубном уровне за Монако, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.

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