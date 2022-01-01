Виктор Вацко не оставил без внимания, возможно, самый громкий трансфер года для украинского футбола.

"Мой друг, поздравляю тебя с крутым шагом вперед! Как футболист у тебя есть все качества, чтобы проявить себя в АПЛ. Поэтому я желаю тебе психологической выдержки и устойчивости для максимально быстрой адаптации в новых для тебя условиях и реалиях.

Миколенко официально перешел из Динамо в Эвертон

А также чтобы травмы обходили стороной и ты всегда был готов физически на 100%. Верю и держу за тебя кулаки!" – написал Вацко в Instagram.

Напомним, Виталий подписал с Эвертоном контракт до лета 2026 года. В нынешнем сезоне УПЛ Миколенко провел 15 матчей, в которых отличился тремя голами.

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