"Думаю, заявление клуба было понятным. Из-за того, что произошло с этим игроком, мы приняли такое решение, такова наша позиция. Конечно, принимая такое решение, мы только хотели защитить интересы клуба.

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Пришлось многое обдумать, решение было очень сложным, поэтому нам понадобилось какое-то время. Мы приняли такое решение, потому что нам было больно. Мы чувствуем боль до сих пор. Чтобы раны зажили, нужно время. Пока Обамеянг не в заявке.

Это очень неприятная ситуация, не следует принимать резкие решения. У нас очень сильные лидеры в команде", – цитирует Артету Sky Sports.

Напомним, Обамеянга лишили капитанской повязки и отстранили на матч с Вест Хэмом, обьясняя такие санкции нарушением дисциплины со стороны форварда.

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